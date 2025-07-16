В Красноярске запустили стационар одного дня

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 4 стартовал пилотный проект по организации стационара кратковременного пребывания.
Суть нововведения в том, что пациенты проходят госпитализацию, операцию и выписку в течение 24 часов.
Воспользоваться услугами стационара кратковременного пребывания смогут жители Красноярска и всего Красноярского края, которым назначены небольшие операции или инвазивные диагностические процедуры.
Например, в гинекологическом отделении врачи смогут удалить полип, провести гистероскопию при заболеваниях эндометрия или операцию при подозрении на дисплазию шейки матки. Также, в рамках этого проекта, пациенты смогут получить выписку уже через несколько часов после эндоваскулярной коррекции вен нижних конечностей, лечения небольших грыж, биопсии простаты, цистоскопии или операции при варикоцеле.
В краевой системе здравоохранения аналогов такой формы лечения по ОМС пока нет. Однако, подобная практика широко распространена в мировой медицине и успешно применяется в передовых российских клиниках. Новая инициатива направлена на повышение доступности медицинской помощи, что является одной из ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Богучанском районе продолжается капитальный ремонт Чуноярской больницы.