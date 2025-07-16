В Красноярске запустили стационар одного дня

Например, в гинекологическом отделении врачи смогут удалить полип, провести гистероскопию при заболеваниях эндометрия или операцию при подозрении на дисплазию шейки матки. Также, в рамках этого проекта, пациенты смогут получить выписку уже через несколько часов после эндоваскулярной коррекции вен нижних конечностей, лечения небольших грыж, биопсии простаты, цистоскопии или операции при варикоцеле.