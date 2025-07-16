В Геленджик жители Самары будут летать с пересадками. Прямых авиарейсов на курорт нет. И пока неизвестно, когда жители Самары смогут добираться до Геленджика без пересадок.
Так, из Самары можно вылететь в 6:55 по местному времени и добраться до Шереметьево. Ожидание пересадки на рейс в Геленджик составит чуть более трех часов. На весь путь уйдет больше девяти часов. А стоимость составит 51 тысячу на человека в одну сторону без багажа.
Жителям Самары предлагают и более сложные маршруты. В этом случае нужно сменить аэропорт и пройти повторную регистрацию. Билеты нужно приобретать у разных авиакомпаний. Стоимость будет ниже, но при этом на перелет уйдет от 17 часов, пишет «КП»-Самара.
Напомним, аэропорт Геленджика начнет принимать рейсы с 18 июля. «Комсомольская правда»-Кубань" рассказала, как будут встречать первый самолет в открывшейся воздушной гавани.