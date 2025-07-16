В Геленджик жители Самары будут летать с пересадками

Так, из Самары можно вылететь в 6:55 по местному времени и добраться до Шереметьево. Ожидание пересадки на рейс в Геленджик составит чуть более трех часов. На весь путь уйдет больше девяти часов. А стоимость составит 51 тысячу на человека в одну сторону без багажа.