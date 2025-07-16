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«Крылья Советов» могут взять в аренду на год 27-летнего Ильзата Ахметова

Полузащитник принадлежит петербургскому «Зениту». Но появились сведения о возможном переезде в Самарскую область.

Полузащитник принадлежит петербургскому «Зениту». Но появились сведения о возможном переезде в Самарскую область.

27-летний Ильзат Ахметов — воспитанник тольяттинской «Академии Коноплева». В 2013 году попал в систему «Рубина». В 2014-м вошел в дубль, а в 2016-м — в первую команду казанцев.

Летом 2018-го перебрался в столичный ЦСКА. В июле 2022-го продолжил карьеру в «Краснодаре». А с января 2024-го принадлежит «сине-бело-голубым». В прошедшем сезоне провел 15 матчей в форме «Зенита». Пять в РПЛ, десять в Кубке.

Без голов и ассистов. Контракт действует до следующего лета. Телеграм-канал «Топи за “Крылья” сообщает, что полузащитник может отправиться в аренду к “зелено-бело-синим” на год. Опция выкупа не предусмотрена.

Ранее наставник волжан Магомед Адиев рассказал о составе команды к старту Премьер-лиги.

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