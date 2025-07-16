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Волгоградские выпускники блеснули знаниями на ЕГЭ-2025: 56 стобалльников и один рекордсмен

56 стобалльников насчитали в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области завершился очередной этап единого государственного экзамена 2025 года. В этом году участие в испытаниях приняли 9943 человека, из них 9252 — выпускники текущего года. Экзамены прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев или нарушений. За проведением ЕГЭ следили более 3,8 тысяч специалистов на территории 74 пунктов проведения экзамена. Результаты порадовали: в Волгоградской области зафиксировано 56 стобалльных результатов, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на региональную администрацию.

Выпускники из Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, а также Городищенского, Еланского, Котовского, Ленинского и Новоаннинского районов продемонстрировали отличные знания. Особо стоит отметить Никиту Волгу, выпускника волжской школы № 12, ставшего обладателем рекордных 200 баллов. Молодой человек блестяще сдал химию и физику.

В этом году наблюдается рост числа высоких баллов по таким предметам, как физика, информатика, география, литература и английский язык. Улучшились также результаты по математике и биологии. Это свидетельствует о повышении уровня подготовки школьников в регионе.