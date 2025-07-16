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В районе Воронежской области прошли съемки исторического фильма студии Никиты Михалкова

Пейзажи возле двух хуторов Лискинского района войдут в картину о королеве Анне.

Источник: Комсомольская правда

С 3 по 7 июля в Лискинском районе возле хуторов Дивногорье и Титчиха прошли съемки эпизодов исторического фильма. Его снимает студия Никиты Михалкова. Главная героиня фильма — легендарная королева Франции Анна, младшая дочь Ярослава Мудрого. О съемках сообщили в местной администрации.

В Лискинском районе работала съемочная группа в составе более 200 человек График был плотный — с раннего утра и до поздней ночи. В главных ролях — известные актеры театра и кино. В массовке задействовали около 30 лискинцев.

В основе сюжета фильма момент, когда Анну выдают замуж за французского короля Генриха I. Для съемок, кроме Лискинского района, выбрали живописные места Северного Кавказа, Алтая и Ставрополья.