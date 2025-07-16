Американцы усыновили отца своей собаки, не зная об этом

Всего через четыре дня после смерти любимого питомца Джиллиан с дочерью увидела в соцсетях фотографию приютского пса, который поразительно походил на покойного Руфуса. «Сначала я подумала, что это просто внешнее сходство. Но, чем дольше мы были рядом, тем сильнее становилось ощущение, что это не просто совпадение», — вспоминала женщина. Пса звали Зигги, и семья решилась на усыновление.