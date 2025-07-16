Американцы усыновили отца своей собаки, не зная об этом

Собака по кличке Руфус неожиданно умерла этой весной. При жизни питомец присутствовал на обручальной церемонии и участвовал в свадебной фотосессии семьи Джиллиан Рейфф. Дети пары — шестилетняя Майя и четырехлетний Бенджамин — и вовсе не знали себя без Руфуса. Трогательной историей поделилось издание Yahoo со ссылкой на журнал People.
Всего через четыре дня после смерти любимого питомца Джиллиан с дочерью увидела в соцсетях фотографию приютского пса, который поразительно походил на покойного Руфуса. «Сначала я подумала, что это просто внешнее сходство. Но, чем дольше мы были рядом, тем сильнее становилось ощущение, что это не просто совпадение», — вспоминала женщина. Пса звали Зигги, и семья решилась на усыновление.
Как только новый питомец оказался дома, сразу стал вести себя с детьми точно так же, как Руфус. И даже лаял подобным образом. Ради интереса семейная пара отдала материалы на тест ДНК и выяснила, что Зигги — биологический отец умершего пса.
История вызвала недоумение даже у директора приюта Шерри Франклин, которая за годы работы помогла устроить более 13 тысяч собак. «Я думала, что уже видела все, но это — нонсенс», — призналась женщина.