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Опасность третий день подряд: В Молдове продлен «желтый код» из-за жары — температура поднимется до +35

Предупреждение действует на сегодня, 16 июля, для центральных и южных регионов страны.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 100% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Внимание! Госгидрометеорологическая служба Молдовы объявила новый жёлтый код метеоопасности из-за жары.

Предупреждение действует на сегодня, 16 июля, для центральных и южных регионов страны.

Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +33… +35°C.

Метеорологи настоятельно рекомендуют:

— Избегать пребывания на солнце с 11:00 до 17:00.

— Пить больше воды и отказаться от алкоголя.

— Сократить интенсивные физические нагрузки на улице.

— Особо внимательно следить за детьми, пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями.

Источник: t.me/nemdnews.