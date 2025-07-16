Опасность третий день подряд: В Молдове продлен «желтый код» из-за жары — температура поднимется до +35

Внимание! Госгидрометеорологическая служба Молдовы объявила новый жёлтый код метеоопасности из-за жары.
Предупреждение действует на сегодня, 16 июля, для центральных и южных регионов страны.
Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +33… +35°C.
Метеорологи настоятельно рекомендуют:
— Избегать пребывания на солнце с 11:00 до 17:00.
— Пить больше воды и отказаться от алкоголя.
— Сократить интенсивные физические нагрузки на улице.
— Особо внимательно следить за детьми, пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями.
Источник: t.me/nemdnews.