«Мы будем молиться за вас» — Рустам Минниханов пожелал удачи «Рубину» в новом сезоне РПЛ

Рустам Минниханов на мероприятии сказал напутственное слово футболистам и тренерскому штабу клуба, а также пожелал удачи и успехов в предстоящем сезоне.
"Огромные слова благодарности за ваше упорство и старание. Считаю, что у нас неплохой результат, исходя из наших позиций. Но мы будем работать и дальше. Вы видите, насколько командная и системная работа идет в части формирования инфраструктуры. Вы видите работу тренерского штаба, работу клуба в части привлечения болельщиков.
Вы наша команда, мы вместе с вами. Конечно, бывают какие-то вопросы, но мы вас вслух не ругаем. Таких моментов чтобы было у нас меньше. Самое главное — берегите себя, чтобы не было травм.
Мы будем молиться за вас. Мусульмане — по-мусульмански, православные — по-православному. Есть и болельщики других религий. Вы наша команда, «Рубин» — это наш бренд, достойный бренд. Хаерле сагатьте, в добрый час! — обратился Раис республики к команде«, — цитирует Минниханова пресс-служба “Рубина”.
Сезон РПЛ 2025/26 стартует уже в эту пятницу. Откроют чемпионат России своей встречей московское «Динамо» и «Балтика».