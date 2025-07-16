12 мигрантов в Иркутске доставили в военкомат для постановки на учет

В регионе сотрудники следственного комитета провели профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства. В частности, в Иркутске в ходе мероприятия 12 мигрантов, получивших российское гражданство, были доставлены в военкомат для постановки на учёт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.