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12 мигрантов в Иркутске доставили в военкомат для постановки на учет

В регионе прошли профилактические мероприятия по соблюдению миграционного законодательства.

Источник: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

В регионе сотрудники следственного комитета провели профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства. В частности, в Иркутске в ходе мероприятия 12 мигрантов, получивших российское гражданство, были доставлены в военкомат для постановки на учёт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Также по результатам проверки на одном из предприятий, привлекающих иностранных граждан к трудовой деятельности в отношении работодателя зарегистрирован материал доследственной проверки по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Рейды были организованы следственным управлением СК России по Иркутской области при участии сотрудников МВД и ФСБ. Проверке подверглись заведения общественного питания, магазины с этнической продукцией, бытовые объекты и предприятия, где трудятся иностранцы.

Напомним, всего в Иркутске, а также в Тайшетском, Заларинском и Нижнеилимском районах проверили более 270 мигрантов. Составлено свыше 20 административных протоколов — за отсутствие документов, нарушения сроков постановки на миграционный учёт и пребывания на территории РФ.