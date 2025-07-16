Музей типографии в Самаре: новый культурный маршрут в центре города

В Самаре начал работу Музей типографии — культурное пространство, посвящённое истории печати от древних форм письма до современных технологий.
Экспозиция размещена в здании бывшей типографии на улице Куйбышева, 103. Посетители могут увидеть оригинальные станки, литографский камень, редкие находки из подвала и отправиться в 3D-экскурсию по первой самарской типографии.
Экскурсии проходят каждую неделю — по четвергам и субботам. В завершение программы дети участвуют в мастер-классе по высокой печати.
Музей создан Фондом развития детского кино «Сотворение». О создании фильмов и работе проекта мы подробнее рассказали в нашем материале.
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