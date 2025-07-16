От наскальных рисунков до 3D-принтера: в Самаре открылся Музей типографии

Фонд «Сотворение» уже более десяти лет является одной из ключевых площадок в России по созданию детского кино. Проект не просто снимает фильмы с участием детей — он формирует пространство воспитания, самовыражения и культурного роста. Подробнее о фонда проекта мы рассказали в нашем материале.