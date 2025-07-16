От наскальных рисунков до 3D-принтера: в Самаре открылся Музей типографии

На улице Куйбышева, 103, в Самаре начал работу Музей типографии — уникальное пространство, созданное Фондом развития детского кино «Сотворение». Экспозиция размещена на третьем этаже бывшей типографии и рассказывает о развитии печати от древних символов до современных технологий.
В музее представлены три зала:
«Галерея отпечатков» — путь от наскальных рисунков до 3D-печати; «Дореволюционный зал» — история типографского дела в мире, России и Самаре, включая полноразмерный станок Гутенберга и 3D-экскурсию по первой самарской типографии; «Советский зал» — обстановка бывшего Центра научно-технической информации, найденные в подвале старые чернила, киноплёнки и оригинальная печатная техника.
Многие предметы для музея были найдены в подвале здания — среди них бумага, фотографии, оборудование и даже научные фильмы на плёнках, которые фонд оцифровал.
Экскурсии для детей и взрослых проходят по четвергам в 18:00 и по субботам в 12:00. Участников ждёт не только путешествие по истории типографии, но и мастер-класс по созданию закладок методом высокой печати.
Узнать подробности и выбрать дату экскурсии можно через группу музея «ВКонтакте».
В 2024 году музей получил премию «Старый новый город» от музея им. Алабина в номинации «Лучший дизайн-проект интерьеров». Теперь он открыт для всех, кто хочет своими глазами увидеть, как работали первые типографии, и прикоснуться к живой истории печати.
Фонд «Сотворение» уже более десяти лет является одной из ключевых площадок в России по созданию детского кино. Проект не просто снимает фильмы с участием детей — он формирует пространство воспитания, самовыражения и культурного роста. Подробнее о фонда проекта мы рассказали в нашем материале.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.