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Минтруда сказало, что делать белорусам, заболевшим до или во время отпуска

Минтруда объяснило белорусам, что нужно делать в случае болезни во время или до отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, что делать белорусам, заболевшим до или во время отпуска. Подробности БелТА раскрыли в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В сообщении сказано: если сотрудник заболел во время отпуска, то есть два варианта. Так, отпуск может быть продлен по болезни или же по желанию работника неиспользованная часть переносится на другой, согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года.

В Минтруда добавляют, что в том случае, если белорус заболел перед началом отпуска, то он (по желанию сотрудника) может быть перенесен на другое время текущего рабочего года. Сказано, что срок согласовывается с нанимателем.

Тем временем Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе.

Кроме того, Минтруда сказало, какие услуги белорусы могут получить и заказать бесплатно на портале соцзащиты.

Ранее ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения.