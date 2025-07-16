Минтруда сказало, что делать белорусам, заболевшим до или во время отпуска. Подробности БелТА раскрыли в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении сказано: если сотрудник заболел во время отпуска, то есть два варианта. Так, отпуск может быть продлен по болезни или же по желанию работника неиспользованная часть переносится на другой, согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года.
В Минтруда добавляют, что в том случае, если белорус заболел перед началом отпуска, то он (по желанию сотрудника) может быть перенесен на другое время текущего рабочего года. Сказано, что срок согласовывается с нанимателем.
Тем временем Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе.
Кроме того, Минтруда сказало, какие услуги белорусы могут получить и заказать бесплатно на портале соцзащиты.
Ранее ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения.