Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщины чаще мужчин в отпуске скучают по работе

Опрос проводил сервис SuperJob с 23 июня по 10 июля среди 3000 трудящихся старше 18 лет из всех федеральных округов и 531 населенного пункта страны.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Две женщины на совещании в офисе
Источник: Freepik

Респонденты рассказали, как переживают отсутствие работы в жизни и насколько комфортно чувствуют себя вне офиса. В ходе исследования выяснилось, что 21% граждан скучают по трудовым задачам в отпуске. Одни связывают такое положение дел с привычкой, другие — с ощущением полезности.

При этом женщины оказались более восприимчивыми к отсутствию работы. Уровень тоски по ежедневной занятости среди представительниц слабого пола составил 24% против 19% у мужчин.

Однако большинство — 62% респондентов — заявило, что в отпуске не до труда. По мнению любителей отдыха, возможность отключиться от рутины и восстановить силы важно использовать сполна.

В исследовании также отметили, что, чем выше указывалась зарплата, тем реже человек скучал по офисному быту. Эксперты связали такой результат с возможностью позволить себе полноценный отдых. Так, наиболее склонными к рабочей ностальгии оказались люди с доходом до 50 тысяч рублей в месяц — 24%. Такие граждане отмечали, что с помощью труда стабильно придерживаются распорядка дня, а без привычных задач погружаются в скуку.