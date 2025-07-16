Женщины чаще мужчин в отпуске скучают по работе

В исследовании также отметили, что, чем выше указывалась зарплата, тем реже человек скучал по офисному быту. Эксперты связали такой результат с возможностью позволить себе полноценный отдых. Так, наиболее склонными к рабочей ностальгии оказались люди с доходом до 50 тысяч рублей в месяц — 24%. Такие граждане отмечали, что с помощью труда стабильно придерживаются распорядка дня, а без привычных задач погружаются в скуку.