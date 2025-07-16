Прошло 17 дней с начала поисков пропавшего 41-летнего уфимца

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже 17 дней — с 29 июня. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него среднее телосложение, черные с проседью волосы и черные глаза. Был одет в черную болоньевую безрукавку, темно-синюю футболку, черные брюки и черные туфли.