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Прошло 17 дней с начала поисков пропавшего 41-летнего уфимца

В Уфе 17 дней разыскивают 41-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 41-летнего Тархана Магамадова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже 17 дней — с 29 июня. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него среднее телосложение, черные с проседью волосы и черные глаза. Был одет в черную болоньевую безрукавку, темно-синюю футболку, черные брюки и черные туфли.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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