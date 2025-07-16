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Склад в Ростовской области обработали просроченным пестицидом

Нарушение при использовании пестицида обнаружили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Песчанокопском районе Ростовской области выявили факт использования пестицида с истекшим сроком регистрации. Нарушение обнаружили при проверке в системе «Сатурн». Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— В 2025 году при производстве сельхозпродукции складские помещения обработали препаратом, срок регистрации которого на территории России истек еще в прошлом году, — пояснили в ведомстве.

Нарушителю вынесли предостережение, а также напомнили о необходимости строго соблюдать установленные нормы и требования.

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