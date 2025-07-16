Житель Прикамья осужден за причинение тяжкого вреда здоровью соседа

Полицейские установили, что фигурант с семьей живет в дуплексе — доме с двумя жилыми секциями, которые разделены общей стеной. Их сосед − 33-летний мужчина, имеющий инвалидность. Он живет один, но часто собирает у себя гостей, они вместе выпивают, громко слушают музыку и нецензурно бранятся. Краснокамец не раз обращался к соседу с просьбой не шуметь, особенно ночами, а также предлагал помочь с установкой системы шумоизоляции, но договориться не удалось.