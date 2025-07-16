Житель Прикамья осужден за причинение тяжкого вреда здоровью соседа

Суд в Краснокамске вынес приговор ранее не судимому 34-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что фигурант с семьей живет в дуплексе — доме с двумя жилыми секциями, которые разделены общей стеной. Их сосед − 33-летний мужчина, имеющий инвалидность. Он живет один, но часто собирает у себя гостей, они вместе выпивают, громко слушают музыку и нецензурно бранятся. Краснокамец не раз обращался к соседу с просьбой не шуметь, особенно ночами, а также предлагал помочь с установкой системы шумоизоляции, но договориться не удалось.
Как-то рано утром фигурант, вооружившись бейсбольной битой, отправился к соседу, у которого опять всю ночь играла музыка и были слышны крики. Увидев мужчину с битой, гость убежал, а сам хозяин продолжил пить, игнорируя визитера. Разозлившись, краснокамец несколько раз ударил мужчину битой по плечу, а потом еще кулаком по телу.
Мужчину задержали полицейские, на допросе он дал признательные показания.
Суд приговорил жителя Краснокамска к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.