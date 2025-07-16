Минтруда сказало белорусам про возможность заработать 110 рублей в день. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили про оплачиваемые временные работы, которые не требуют специальной подготовки. На таких работах могут работать пенсионеры, студенты во время каникул, безработные (официально зарегистрированные), а также трудоустроенные (в качестве подработки или же в отпуске).
В Минтруда отметили, что основными направлениями работ летом и осенью являются следующие: уборка парков, скверов, территорий захоронений, озеленение, сбор урожая картофеля, капусты, яблок, моркови, свеклы, покос травы. Также называются сортировка сырья и работы в ЖКХ: уборка, подсобные работы.
«Работы в ЖКХ и с вторсырьем доступны круглый год», — подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве обратили внимание, что оплата труда составляет от 30 до 70 рублей в день, а в отдельных регионах страны — до 110 рублей. Все зависит от производительности труда. Говорится, что к месту работ организован бесплатный транспорт. Что касается оформления, то заключается срочный трудовой или гражданско-правовой договор. Обращаться следует в службу занятости по месту жительства. Указанные работы организованы во всех регионах.
Ранее Минтруда сказало, что делать белорусам, заболевшим до или во время отпуска.
Тем временем ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения.
А еще Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе.