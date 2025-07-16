Минтруда сказало белорусам про возможность заработать 110 рублей в день

В ведомстве обратили внимание, что оплата труда составляет от 30 до 70 рублей в день, а в отдельных регионах страны — до 110 рублей. Все зависит от производительности труда. Говорится, что к месту работ организован бесплатный транспорт. Что касается оформления, то заключается срочный трудовой или гражданско-правовой договор. Обращаться следует в службу занятости по месту жительства. Указанные работы организованы во всех регионах.