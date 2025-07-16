Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Восток»

Сообщается, что в среду, 16 июля, на станции метро «Восток» случился инцидент с пассажиром. В связи с этим было временно приостановлено движение поездов на некоторых участках Московской линии. В пресс-службе подчеркнули, что минский метрополитен работает в штатном режиме.