Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе минского метрополитена.
Сообщается, что в среду, 16 июля, на станции метро «Восток» случился инцидент с пассажиром. В связи с этим было временно приостановлено движение поездов на некоторых участках Московской линии. В пресс-службе подчеркнули, что минский метрополитен работает в штатном режиме.
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