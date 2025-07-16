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Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Восток»

Минское метро останавливали 16 июля из-за инцидента с пассажиром на Московской линии.

Источник: Комсомольская правда

Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе минского метрополитена.

Сообщается, что в среду, 16 июля, на станции метро «Восток» случился инцидент с пассажиром. В связи с этим было временно приостановлено движение поездов на некоторых участках Московской линии. В пресс-службе подчеркнули, что минский метрополитен работает в штатном режиме.

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