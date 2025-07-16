Назвали финалистов ежегодного научного фотоконкурса Beaker Street Festival

Зрелищные работы можно увидеть с 6 по 23 августа в Музее Тасмании, который располагается в австралийском городе Хобарт. Выставка станет частью главной научно-культурной программы региона и позволит взглянуть на окружающий мир глазами исследователей, художников и защитников природы.