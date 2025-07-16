Назвали финалистов ежегодного научного фотоконкурса Beaker Street Festival

Работами поделилось издание The Guardian. Среди финалистов — Milky Way over Hobart City Дэвида Нолана. Фотография подчеркивает влияние светового загрязнения на экосистему и возможность изучать звездное небо.
Кадр Ocean Warriors Люк Брокенши сделал с помощью сканирующего электронного микроскопа. Работа показывает миниатюрный планктон — кокколитофоридов, которые производят кислород и защищаются крошечными кальцитовыми доспехами.
Снимок Reviving Giants Паулы Андреа Руис Руис посвятила попыткам ученых из Арктического и антарктического научно-исследовательского института восстановить исчезающие леса гигантских водорослей на побережье Тасмании. В работе Mite on Bracken Бен Травальини запечатлел редкого крошечного клеща. Фотографию мужчина сделал в Северной Тасмании.
Снимок Welcome to Dreamland Алистера Лакмана покажет полярное сияние, которое вызвала солнечная буря над Австралией этой весной. В кадре Moments in the Mirror Джеймса Бриттона зритель увидит оптическое отражение птицы — особый эффект, который лежит в основе целого ряда научных дисциплин.
Неоновый отблеск в работе When Night Unfurls its Splendour Тоби Шрапеля представит естественную флуоресценцию лягушки — редкое явление, когда организм поглощает один тип света и излучает другой. Главными героями снимка Ruby Bonnets Чарли Чедвика стали крошечные грибы, которые произрастают на гниющей древесине и соединяются под землей сложной системой мицелия.
Кадр Tannin Tarn Натана Уотерхауса расскажет о феномене ярких вод Тасмании: дубильные вещества из растений придают озерам и рекам янтарный оттенок. Работа Eddies of Time Деона Сканлона представляет собой философское размышление о жизни и смерти дерева эвкалипта на вершине горы Куняни.
Снимок Aurora Dreams Wind Кармел Гледхилл покажет еще одно полярное сияние — результат столкновения солнечного ветра с атмосферой Земли. Закроет подборку Glimpse into the Endangered Red Handfish's Unique Beginnings — редкий кадр, который зафиксировал успешное развитие в неволе эмбрионов краснорукой рыбы, которая не плавает, а ходит по дну.