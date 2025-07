Назвали финалистов ежегодного научного фотоконкурса Beaker Street Festival

Снимок Welcome to Dreamland Алистера Лакмана покажет полярное сияние, которое вызвала солнечная буря над Австралией этой весной. В кадре Moments in the Mirror Джеймса Бриттона зритель увидит оптическое отражение птицы — особый эффект, который лежит в основе целого ряда научных дисциплин.