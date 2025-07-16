В конце июля в Красноярске начнутся работы по созданию музейного квартала

В мэрии сообщили, что для этого здание Красноярского художественного музея территориально объединят с особняком семьи Гадаловых. Заброшенное имение станет частью современного музейно-выставочного комплекса в центре города. Работы по реставрации особняка стартуют уже в этом месяце. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.
«Сохранив исторические особенности фасада здания конца XIX века, нам предстоит максимально приспособить его для современного использования. Здесь сделают внутренний дворик со стеклянным куполом для хранения скульптур и монументальной мозаики — для края это будет первый подобный опыт», — рассказал руководитель Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края Павел Гутенков.
Двухэтажное каменное здание в стиле эклектика является объектом культурного наследия. В разное время в нем размещались губернский комиссариат, управление речного пароходства и даже больница. Сейчас оно в аварийном состоянии. Работы подрядчик выполнит в несколько этапов.
«Сначала демонтируем неисторическую пристройку особняка. Выполним усиление фундамента и несущих конструкций исторической части здания, приступим к реставрации. Затем построим новое помещение взамен снесенного, установим стеклянный купол. Последним этапом выполним благоустройство прилегающей территории и высадим деревья», — сообщил генеральный директор компании-подрядчика Вячеслав Кудрук.
Проектом реконструкции предусмотрены современные выставочные залы для постоянной экспозиции работ художников XX века, площадки для временных выставок из фондов федеральных музеев и работ современных авторов. В здании расположатся мультимедийный зал для интерактивных выставок оживших полотен, а также образовательные пространства. Появятся арт-мастерская для проведения мастер-классов и уютное кафе с сувенирным магазином.
«Это долгожданный проект для города и края. На родине Сурикова, Ряузова, Поздеева должны появиться достойные экспозиционные пространства для демонстрации богатых фондов ведущего художественного музея края», — отметила директор Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова Анастасия Кистова.
В связи с проведением работ памятник детям войны в ближайшее время предстоит демонтировать. Осенью его временно перенесут на площадь музея «Мемориал Победы». Однако сразу после реализации проекта памятник вернут на прежнее место, поэтому переживать о его судьбе красноярцам не стоит.
Напомним, что проект «Музейный квартал» реализуется в рамках подготовки к 400-летию краевого центра.