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В конце июля в Красноярске начнутся работы по созданию музейного квартала

В Красноярске к 2028 году на улице Парижской Коммуны создадут музейный квартал, работы начнутся в конце июля.

В мэрии сообщили, что для этого здание Красноярского художественного музея территориально объединят с особняком семьи Гадаловых. Заброшенное имение станет частью современного музейно-выставочного комплекса в центре города. Работы по реставрации особняка стартуют уже в этом месяце. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

​ «Сохранив​ исторические особенности фасада здания конца XIX века, нам предстоит максимально приспособить его для современного использования. Здесь сделают внутренний дворик со стеклянным куполом для хранения скульптур и монументальной мозаики — для края это будет первый подобный опыт», — рассказал руководитель Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края Павел Гутенков.

Двухэтажное каменное здание в стиле эклектика является объектом культурного наследия. В разное время в нем размещались губернский комиссариат, управление речного пароходства и даже больница. Сейчас оно в аварийном состоянии. Работы подрядчик выполнит в несколько этапов.

«Сначала демонтируем неисторическую пристройку особняка. Выполним усиление фундамента и несущих конструкций исторической части здания, приступим к реставрации. Затем построим новое помещение взамен снесенного, установим стеклянный купол. Последним этапом выполним благоустройство прилегающей территории и высадим деревья», — сообщил генеральный директор компании-подрядчика Вячеслав Кудрук.

Проектом реконструкции предусмотрены современные выставочные залы для постоянной экспозиции работ художников XX века, площадки для временных выставок из фондов федеральных музеев и работ современных авторов. В здании расположатся мультимедийный зал для интерактивных выставок оживших полотен, а также образовательные пространства. Появятся арт-мастерская для проведения мастер-классов и уютное кафе с сувенирным магазином.

«Это долгожданный проект для города и края. На родине Сурикова, Ряузова, Поздеева должны появиться достойные экспозиционные пространства для демонстрации богатых фондов ведущего художественного музея края», — отметила директор Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова Анастасия Кистова.

В связи с проведением работ памятник детям войны в ближайшее время предстоит демонтировать. Осенью его временно перенесут на площадь музея «Мемориал Победы». Однако сразу после реализации проекта памятник вернут на прежнее место, поэтому переживать о его судьбе красноярцам не стоит.

Напомним, что проект «Музейный квартал» реализуется в рамках подготовки к 400-летию краевого центра.