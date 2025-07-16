В конце июля в Красноярске начнутся работы по созданию музейного квартала

​ «Сохранив​ исторические особенности фасада здания конца XIX века, нам предстоит максимально приспособить его для современного использования. Здесь сделают внутренний дворик со стеклянным куполом для хранения скульптур и монументальной мозаики — для края это будет первый подобный опыт», — рассказал руководитель Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края Павел Гутенков.