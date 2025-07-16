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СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов

«Ъ»: в России растет заболеваемость менингококковой инфекцией из-за мигрантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России зафиксировали рост заболеваемости менингококковой инфекцией, пишет «Коммерсантъ».

«Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан», — говорится в публикации.

Отмечается, что раньше эта болезнь в основном была распространена среди детей, но теперь ей все чаще болеют взрослые, при том, что риск летального исхода высок.

Менингококковую инфекцию вызывает Neisseria meningitidis. Попав в организм, бактерия образует капсулу в носоглотке человека, поэтому основной путь передачи — воздушно-капельный.

Инфекция циркулирует в популяции круглый год. Однако обычно уровень заболеваемости растет с февраля по апрель.

Чаще всего первые симптомы появляются через один-три дня. Резко поднимается температура до 38−39 градусов, воспаляются миндалины и носоглотка. Классический симптом менингококковой инфекции — острая головная боль и перенапряжения мышц, вплоть до судорог.