СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России зафиксировали рост заболеваемости менингококковой инфекцией, пишет «Коммерсантъ».
«Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан», — говорится в публикации.
Отмечается, что раньше эта болезнь в основном была распространена среди детей, но теперь ей все чаще болеют взрослые, при том, что риск летального исхода высок.
Менингококковую инфекцию вызывает Neisseria meningitidis. Попав в организм, бактерия образует капсулу в носоглотке человека, поэтому основной путь передачи — воздушно-капельный.
Инфекция циркулирует в популяции круглый год. Однако обычно уровень заболеваемости растет с февраля по апрель.
Чаще всего первые симптомы появляются через один-три дня. Резко поднимается температура до 38−39 градусов, воспаляются миндалины и носоглотка. Классический симптом менингококковой инфекции — острая головная боль и перенапряжения мышц, вплоть до судорог.