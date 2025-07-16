Под Омском птицефабрика загрязнила более 70 гектаров почвы птичьим пометом

Россельхознадзор выявил серьезное нарушение экологических норм со стороны Любинской птицефабрики. Предприятие допустило выгрузку отходов на площади 4,5 гектара, при этом это был необработанный птичий помет. Таким образом было загрязнено 67 гектаров. Лабораторные исследования Россельхознадзора подтвердили химическое и микробиологическое загрязнение.
По результатам внеплановой проверки птицефабрике был выписан штраф, а также выдано предписание о необходимости полного восстановления загрязнённых земель. Компания обязана провести рекультивационные мероприятия до сентября 2025 года. Исполнение предписания будет находиться под строгим контролем Россельхознадзора.
«Системная работа по надзору за состоянием земель продолжается. Мы напоминаем всем хозяйствующим субъектам о необходимости строгого соблюдения земельного законодательства для сохранения ценного природного ресурса», — заявили в ведомстве.
Стоит отметить, что только за первое полугодие 2025 года специалисты Россельхознадзора провели анализ 179 проб почвы, из которых в 126 были обнаружены превышения допустимых показателей загрязнения. Это свидетельствует о масштабности проблемы и необходимости усиления контроля за использованием земель сельхозназначения.
Ранее мы писали, что в Омске зафиксировано превышение допустимой концентрации этилбензола в воздухе.