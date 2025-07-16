Под Омском птицефабрика загрязнила более 70 гектаров почвы птичьим пометом

Стоит отметить, что только за первое полугодие 2025 года специалисты Россельхознадзора провели анализ 179 проб почвы, из которых в 126 были обнаружены превышения допустимых показателей загрязнения. Это свидетельствует о масштабности проблемы и необходимости усиления контроля за использованием земель сельхозназначения.