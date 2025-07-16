В Самарской области пройдет фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе»

18−20 июля в селе Страхово Борского района Самарской области пройдет II Всероссийский фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе — 2025» (0+). Мероприятие с международным участием состоится на территории бывшей усадьбы самарского, оренбургского и уфимского губернатора Григория Сергеевича Аксакова.
В фестивале примут участие представители аксаковского движения из Москвы, Уфы, Оренбурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других регионов. Почётные гости — потомки рода Аксаковых и представители культурных организаций.
В программе — круглый стол «Вечерние беседы в Аксаковской усадьбе», презентация выставки Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова (Уфа), презентация новых книг, концерт «Звени, усадьба, песней!», вечер у костра и другие мероприятия.
Организатор — Аксаковский комитет Самарской области. Подробности — в группе АКСО во ВКонтакте.
Ранее мы писали, что в Самаре 26 июля пройдет бесплатная экскурсия «Куйбышев. Победа. Память» (6+).
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