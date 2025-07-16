Минздрав: ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии к концу года достигнет 73,69 года

На заседании коллегии Министерства здравоохранения Башкирии подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года. Как сообщил глава ведомства Айрат Рахматуллин, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го младенческая смертность снизилась на 10%, а смертность населения в трудоспособном возрасте — на 9,5%. Эти показатели способствуют росту ожидаемой продолжительности жизни, которая к концу года, считают в Минздраве, должна достичь 73,69 лет.
В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в республике началось строительство шести поликлиник, завершился капитальный ремонт трех медицинских учреждений и установлены 75 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинские организации получили 4 120 единиц нового оборудования и 31 машину скорой помощи.
За шесть месяцев, как утверждает Рахматуллин, диспансеризацию прошли 971 тысяча жителей республики, еще более 240 тысяч — проверили репродуктивное здоровье.
— По программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» в 2025 году запланированы выплаты 129 сотрудникам на общую сумму 144,5 млн рублей, — заявил глава Минздрава Башкирии.
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