Минздрав: ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии к концу года достигнет 73,69 года

На заседании коллегии Министерства здравоохранения Башкирии подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года. Как сообщил глава ведомства Айрат Рахматуллин, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го младенческая смертность снизилась на 10%, а смертность населения в трудоспособном возрасте — на 9,5%. Эти показатели способствуют росту ожидаемой продолжительности жизни, которая к концу года, считают в Минздраве, должна достичь 73,69 лет.