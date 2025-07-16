В Омске объяснили уничтожение советской мозаики на фасаде школы

В администрации Омска прокомментировали ситуацию с исчезновением мозаики на фасаде школы № 11, которая была закрыта сайдингом в ходе капитального ремонта. Ранее это вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Активисты отметили, что мозаика, изображавшая шестерых пионеров с горнами, находилась в хорошем состоянии и могла быть сохранена.