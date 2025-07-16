В Омске объяснили уничтожение советской мозаики на фасаде школы

В администрации Омска прокомментировали ситуацию с исчезновением мозаики на фасаде школы № 11, которая была закрыта сайдингом в ходе капитального ремонта. Ранее это вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Активисты отметили, что мозаика, изображавшая шестерых пионеров с горнами, находилась в хорошем состоянии и могла быть сохранена.
В мэрии заявили, что решение о закрытии мозаики было продиктовано необходимостью улучшения теплоизоляции здания. Согласно проведенным инструментальным обследованиям, стена с мозаикой неоднократно промерзала, что создавало дискомфорт для учеников и могло повлиять на долговечность конструкции.
«В рамках капитального ремонта школы 1978 года постройки подрядчик провел работы по утеплению фасада с использованием современных материалов. Здание не является объектом культурного наследия, поэтому все действия выполнялись в соответствии с общими строительными нормами. Стена с мозаикой была загерметизирована, а сам фасад утеплен», — сообщили в городской администрации.
Также в мэрии добавили, что значительная часть мозаики уже была утрачена до начала работ, и панно находилось в неудовлетворительном состоянии.