«ФАС выдала предупреждение авиакомпании “Азимут”… Служба установила, что авиакомпания утвердила разный размер платы за внесение изменений в договор воздушной перевозки и отказ от нее в зависимости от факта вылета воздушного судна. Так, сбор за обмен и возврат при уведомлении до вылета составлял от 4 тысяч рублей, после вылета — от 8 тысяч рублей», — следует из сообщения ФАС.