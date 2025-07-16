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В России планируют ввести учет домашних животных

Правительство планирует ввести в РФ учет домашних животных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство РФ планирует ввести в России учет домашних животных, разработка соответствующих законодательных изменений включена в план мероприятий по вопросам ответственного обращения с животными, с документом ознакомился корреспондент РИА Новости.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по комплексному исполнению поручений и указаний президента РФ по вопросам ответственного обращения с животными. Он предполагает разработку и внесение в правительство проектов ряда федеральных законов, в том числе, касающихся регулирования деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, внедрения системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью, ведения учета домашних животных.

«Внесение в Федеральный закон и отдельные законодательные акты Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних животных», — сообщается в одном из пунктов плана.

Указанный в документе срок реализации данного пункта — июль 2025 — май 2026 года. Ответственными исполнителями являются Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, МЧС и МВД.