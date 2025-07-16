В России планируют ввести учет домашних животных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по комплексному исполнению поручений и указаний президента РФ по вопросам ответственного обращения с животными. Он предполагает разработку и внесение в правительство проектов ряда федеральных законов, в том числе, касающихся регулирования деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, внедрения системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью, ведения учета домашних животных.