В России планируют ввести учет домашних животных

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство РФ планирует ввести в России учет домашних животных, разработка соответствующих законодательных изменений включена в план мероприятий по вопросам ответственного обращения с животными, с документом ознакомился корреспондент РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по комплексному исполнению поручений и указаний президента РФ по вопросам ответственного обращения с животными. Он предполагает разработку и внесение в правительство проектов ряда федеральных законов, в том числе, касающихся регулирования деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, внедрения системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью, ведения учета домашних животных.
«Внесение в Федеральный закон и отдельные законодательные акты Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних животных», — сообщается в одном из пунктов плана.
Указанный в документе срок реализации данного пункта — июль 2025 — май 2026 года. Ответственными исполнителями являются Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, МЧС и МВД.