Ученые научились определять болезнь Паркинсона по состоянию кожи

Ученые из британского Манчестерского и австрийского Инсбрукского университетов предложили для выявления болезни использовать масс-спектрометрию кожного сала — естественной маслянистой субстанции, которая собирается обычным марлевым тампоном.
В новом исследовании, результаты которого опубликовал журнал Parkinson's Disease, приняли участие 83 человека:
46 пациентов с болезнью Паркинсона;
28 здоровых добровольцев — контрольная группа;
девять человек с расстройством поведения в фазе быстрого сна, которое считается предвестником нейродегенеративных заболеваний.
С верхней части спины участников взяли кожный жир и проанализировали методом масс-спектрометрии. У больных Паркинсоном 85 химических показателей значительно отличались от аналогичных в контрольной группе. У людей с расстройством поведения во сне различия оказались менее выраженными, но тоже заметными.
Специалисты объяснили: кожное сало содержит летучие органические соединения, которые отражают изменения в центральной нервной системе. Такой подход уже использовался ранее. Например, эксперты замечали, что при развитии болезни Паркинсона у некоторых людей менялся запах тела. Теперь же ученые зафиксировали конкретные химические преобразования из-за патологии.
Результаты исследования открывают возможность создания быстрого, недорогого и неинвазивного теста, который выявит болезнь на ранней стадии. Это важно, поскольку лечение эффективнее работает на первых этапах, когда еще отсутствуют выраженные двигательные нарушения.
Авторы исследования также подчеркивают, что результаты работы требуют дальнейшей проверки на более широких выборках. Однако текущие итоги демонстрируют высокую чувствительность метода.