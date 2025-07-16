Теннисистки из Самарской области сыграют в одиночном разряде US Open 2025

Турнир в США пройдет с 26 августа по 8 сентября нынешнего года. Стало известно, кто из спортсменок из 63-го региона присоединится к нему.
В списке участник одиночного женского разряда есть 21-летняя Диана Шнайдер из Жигулевска (15-е место в мировом рейтинге WTA). Ранее дошла до второго круга Уимблдона, где уступила француженке Диан Парри в двух сетах.
Также на US Open сыграет 28-летняя Дарья Касаткина (18), которая родилась в Тольятти и представляет Австралию. Плюс 34-летняя Анастасия Павлюченкова (30) из Самары.
На днях писали, что Шнайдер осталась 15-й ракеткой мира после Уимблдона.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.