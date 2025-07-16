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Теннисистки из Самарской области сыграют в одиночном разряде US Open 2025

Турнир в США пройдет с 26 августа по 8 сентября нынешнего года. Стало известно, кто из спортсменок из 63-го региона присоединится к нему.

Турнир в США пройдет с 26 августа по 8 сентября нынешнего года. Стало известно, кто из спортсменок из 63-го региона присоединится к нему.

В списке участник одиночного женского разряда есть 21-летняя Диана Шнайдер из Жигулевска (15-е место в мировом рейтинге WTA). Ранее дошла до второго круга Уимблдона, где уступила француженке Диан Парри в двух сетах.

Также на US Open сыграет 28-летняя Дарья Касаткина (18), которая родилась в Тольятти и представляет Австралию. Плюс 34-летняя Анастасия Павлюченкова (30) из Самары.

На днях писали, что Шнайдер осталась 15-й ракеткой мира после Уимблдона.

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