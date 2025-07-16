Москвичам рассказали о погоде на выходных

«В четверг уже осадков будет ночью совсем немного, а днем местами может выпасть до 6 миллиметров. Температура воздуха остается довольно высокой. До пятницы включительно минимальная температура в Москве плюс 16 — плюс 19 градусов, по области плюс 14 — плюс 20. Дневная температура в Москве плюс 26 — плюс 28, по региону плюс 23 — плюс 28 градусов. То есть температура воздуха довольно комфортная», — рассказала Позднякова.