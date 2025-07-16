Москвичам рассказали о погоде на выходных

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Неустойчивая погода ожидается в Москве на выходных, возможны кратковременные дожди, температура может понизиться до плюс 24, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В четверг уже осадков будет ночью совсем немного, а днем местами может выпасть до 6 миллиметров. Температура воздуха остается довольно высокой. До пятницы включительно минимальная температура в Москве плюс 16 — плюс 19 градусов, по области плюс 14 — плюс 20. Дневная температура в Москве плюс 26 — плюс 28, по региону плюс 23 — плюс 28 градусов. То есть температура воздуха довольно комфортная», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в пятницу осадков вообще не ожидается, но в выходные дни погода будет неустойчивой, потому что в дневное время возможны кратковременные дожди.
«Фон ночной температуры не изменится, а дневная температура за счет облаков и дождей станет чуть пониже. В Москве ожидается до плюс 24 — плюс 26, по региону до плюс 22 — плюс 27 градусов. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но всего на 1−1,5 градуса», — добавила Позднякова.