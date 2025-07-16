Рок-фестиваль «Окна Открой!» пройдет 9 августа в Петербурге

Традиционно на фестивале будут проходить перформансы, театральные представления, конкурсы, большая торговая зона с едой и рок-атрибутикой, а для детей будет отдельная площадка. Ивент проводится уже в 22-й раз, на его сцене в разное время выступали легенды отечественного рока.