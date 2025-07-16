Рок-фестиваль «Окна Открой!» пройдет 9 августа в Петербурге

В Петербурге 9 августа пройдет фестиваль «Окна Открой!» в Парке 300-летия. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
Это крупнейший в России open-air, направленный на поддержку молодых рок-коллективов и открытие новых музыкальных талантов. Участников ждут 10 часов концертов на одной сцене с мэтрами российской рок- и панк-сцены, такими как «Алиса», «Агата Кристи», «Сурганова и Оркестр», «Калинов мост», «Пилот», «Бригадный подряд» и другие.
Традиционно на фестивале будут проходить перформансы, театральные представления, конкурсы, большая торговая зона с едой и рок-атрибутикой, а для детей будет отдельная площадка. Ивент проводится уже в 22-й раз, на его сцене в разное время выступали легенды отечественного рока.
Главная цель фестиваля — поддержка молодых музыкантов, формирование ответственного отношения аудитории к исторической памяти и развитие современной рок-культуры. Возрастные ограничения: 6+.