В России планируют ввести в клиническую практику умные импланты из никелида титана

«Мы договорились развивать научно-техническое взаимодействие со Свердловским онкологическим диспансером и проводить клиническую апробацию с последующим выведением в широкую клиническую практику материалов и имплантатов из никелида титана. С использованием искусственного интеллекта и методов компьютерного моделирования мы будем проектировать и создавать умные имплантаты для травматологии и вертебрологии под задачи диспансера совместно с УГМУ, с которым мы сотрудничаем с 2022 года», — сказала завлабораторией сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ Екатерина Марченко.