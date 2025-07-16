В России планируют ввести в клиническую практику умные импланты из никелида титана

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Имплантаты с использованием ИИ и методов компьютерного моделирования, разработанные учеными Томского государственного университета (ТГУ) и Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), будет применять Свердловский онкодиспансер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.
«Мы договорились развивать научно-техническое взаимодействие со Свердловским онкологическим диспансером и проводить клиническую апробацию с последующим выведением в широкую клиническую практику материалов и имплантатов из никелида титана. С использованием искусственного интеллекта и методов компьютерного моделирования мы будем проектировать и создавать умные имплантаты для травматологии и вертебрологии под задачи диспансера совместно с УГМУ, с которым мы сотрудничаем с 2022 года», — сказала завлабораторией сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ Екатерина Марченко.
Об этом организации договорились по итогам главной промышленной выставке России «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. В рамках деловой программы мероприятия ТГУ совместно с УГМУ и Свердловским онкологическим диспансером договорились о научно-техническом сотрудничестве в области проектирования, производства и проведения клинических и доклинических испытаний новых индивидуальных имплантатов из никелида титана. С разработками университета также ознакомился замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.