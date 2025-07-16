В Ростовской области спрогнозировали рост уровня бедности с 2026 года

Доля населения Ростовской области с доходами ниже границы бедности будет увеличиваться с 2026 года. Об этом можно судить по прогнозу социально-экономического развития региона, опубликованному правительством области 10 июля 2025 года.
В 2025 году бедность ожидалась на уровне в 7,7% к общей численности населения. В 2026 году показатель может вырасти до 8,4 или 9,1% (базовый и консервативный варианты развития ситуации), в 2027 — до 8−8,7%. Снижение возможно в 2028 году — до 7,6−8,3%.
Уровень безработицы составит от 0,4 до 0,6% в течение 2025 года и последующих трех лет.
При этом номинальные начисленные зарплаты у работающего населения будут расти: с 72,2 тысяч рублей в 2025 до 90,6 и 93,4 тысячи рублей в 2028 году. Средний доход от трудовой деятельности увеличится с 54,3 тысячи рублей до 68,1 и 70,2 тысячи рублей за тот же период.
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