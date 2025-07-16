В Ростовской области спрогнозировали рост уровня бедности с 2026 года

При этом номинальные начисленные зарплаты у работающего населения будут расти: с 72,2 тысяч рублей в 2025 до 90,6 и 93,4 тысячи рублей в 2028 году. Средний доход от трудовой деятельности увеличится с 54,3 тысячи рублей до 68,1 и 70,2 тысячи рублей за тот же период.