Чиновник предложил подсаживать одиночек друг к другу в офисе

Об этом чиновник заявил в комментарии изданию «Абзац». Мужчина отметил, что большая часть взрослых людей проводит на работе значительное время и потенциал офисной среды можно использовать для улучшения демографической ситуации.
По мнению Иванова, такой подход не нарушает личных границ и не предполагает принуждения. Речь идет о естественном формате знакомства в повседневной обстановке, что поспособствует созданию пар и, как следствие, рождению детей.
Иванов напомнил, что в советское время многие семьи формировались в рабочих коллективах. По словам чиновника, сегодняшняя ситуация с одиночеством и низкой рождаемостью требует комплексного подхода, в который несложно встроить подобные меры. Иванов добавил, что, несмотря на то что государство уже поддерживает семьи льготами и пособиями, любые отношения начинаются со знакомства — людям нужно помочь встретиться друг с другом.
Также, по мнению мужчины, счастливые сотрудники, особенно те, кто нашел личное счастье в коллективе, работают с большей вовлеченностью и лояльностью к компании. Это положительно влияет на производительность и моральный климат в офисе.
Предложение Иванова может стать частью более широкой дискуссии о роли работодателя в социальной жизни сотрудников. Пока официальные рекомендации такого типа не вводились ни на региональном, ни на федеральном уровне.