Чиновник предложил подсаживать одиночек друг к другу в офисе

Иванов напомнил, что в советское время многие семьи формировались в рабочих коллективах. По словам чиновника, сегодняшняя ситуация с одиночеством и низкой рождаемостью требует комплексного подхода, в который несложно встроить подобные меры. Иванов добавил, что, несмотря на то что государство уже поддерживает семьи льготами и пособиями, любые отношения начинаются со знакомства — людям нужно помочь встретиться друг с другом.