Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 17 июля

Грозы прогнозируются на большей части территории. При грозах местами возможны сильные ливни. В дневные часы местами при грозах может быть шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Ожидается переменная облачность. Ночью местами, а по юго-востоку во многих районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 12 — 18, местами 10 — 11, максимальная днем — 21 — 27 градусов.