Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 17 июля

Ожидается переменная облачность. Ночью местами, а по юго-востоку во многих районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.