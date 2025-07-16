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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 17 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 июля из-за гроз. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Аргументы и факты

Грозы прогнозируются на большей части территории. При грозах местами возможны сильные ливни. В дневные часы местами при грозах может быть шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Ожидается переменная облачность. Ночью местами, а по юго-востоку во многих районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 12 — 18, местами 10 — 11, максимальная днем — 21 — 27 градусов.