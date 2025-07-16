Минтруда сказало белорусам, от чего зависит сумма больничного

Минтруда напомнило белорусам о начислении больничных. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БелТА.
Уточняется, что минимальный размер больничных в Беларуси рассчитывается от минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 726 рублей. В ведомстве подчеркивают: во многом сумма больничного зависит от стажа. В том случае, если у работника стаж составляет более 10 лет уплаты взносов в ФСЗН, то он получает 100% заработка с первого дня. В том случае, если стаж меньше десяти лет, то будет 80% весь период нетрудоспособности.
В Минтруда добавили, что в расчет среднего заработка входят все выплаты за расчетный период, с которых выплачивались страховые взносы в ФСЗН на социальное страхование. Также учитываются доходы у всех работодателей, в том числе и у бывших, в расчетном периоде.
В пресс-службе обратили внимание, что больничный назначается только по основному месту работы и при учете заработка у всех работодателей. В случае работы по совместительству больничный назначается если нет основного места работы. Однако выплата идет только по одному месту совместительства. В указанном случае выбор остается за работником.
«Важное условие: право на больничный возникает только при нетрудоспособности по всем местам работы одновременно», — уточнили в Минтруда и соцзащиты.
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