Минтруда сказало белорусам, от чего зависит сумма больничного

Уточняется, что минимальный размер больничных в Беларуси рассчитывается от минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 726 рублей. В ведомстве подчеркивают: во многом сумма больничного зависит от стажа. В том случае, если у работника стаж составляет более 10 лет уплаты взносов в ФСЗН, то он получает 100% заработка с первого дня. В том случае, если стаж меньше десяти лет, то будет 80% весь период нетрудоспособности.