В Аларском районе Иркутской области обсудили перспективы развития территории

Основа экономики территории — агропредприятия, поэтому участники встречи подробно обсудили варианты государственной поддержки для фермеров. А так же общие вопрос развития села и реализации социально-значимых проектов. Фермеры в свою очередь поделились трудностями, которые они испытывают при поиске потребителей своей продукции.