В Аларском районе Иркутской области обсудили перспективы развития территории

В рамках рабочей поездки по территориям Иркутской области делегация Законодательного Собрания Приангарья посетила Аларский район. Помимо осмотра различных социальных объектов и общения с активными местными жителями, парламентарии провели встречу с депутатами районной Думы и руководителями сельхозпредприятий. Обсуждались перспективы развития этого района.
Основа экономики территории — агропредприятия, поэтому участники встречи подробно обсудили варианты государственной поддержки для фермеров. А так же общие вопрос развития села и реализации социально-значимых проектов. Фермеры в свою очередь поделились трудностями, которые они испытывают при поиске потребителей своей продукции.
Председатель Заксобрания Александр Ведерников отметил, что региональные власти готовы поддержать инициативные проекты, направленные на развитие сельхозпроизводства.
— За последние пять лет наша экономика столкнулась с большими вызовами — ковидом, санкциями, специальной военной операцией. Но выполнение всех обязательств для социально значимых сфер находится на личном контроле губернатора Игоря Кобзева. И развитие сельского хозяйства, поддержка аграриев — одна из приоритетных задач, — подчеркнул Александр Ведерников.
Подробнее обсудили на совещании и перспективы благоустройства территорий сельских поселений, модернизации коммунальных сетей, строительству новых социальных объектов, которые сделают жизнь здесь более привлекательной. В первую очередь речь идет о школах, детских садах, медучреждениях и спортивных объектах.