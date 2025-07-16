«Оказалось, съедобный»: омичка обнаружила в лесу редкий гриб

Жительница Омска сделала необычную находку во время тихой охоты — она нашла в лесу редкий гриб, известный как желтый ежовик. По словам женщины, до этого она никогда не встречала такой вид грибов. После того как она сфотографировала находку и изучила информацию, выяснилось, что желтый ежовик является съедобным.
«Встретили сегодня впервые такой гриб. Ну или просто раньше не обращали внимание. Погуглила уже дома, оказалось съедобный. Кто-то ел такие, вкусные?», — обратилась омичка к другим любителям тихой охоты в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».
В этом году после обильных дождей жители Омской области собирают корзины грибов. Чаще всего омичи собирают привычный для нашего региона грузди, маслята, подберезовики, иногда белые грибы. Однако находки, подобные желтому ежовику, в нашем регионе редкость.
Самыми урожайными местами в этом сезоне стали леса в райцентре Черлак, окрестности Сыропятского тракта, Чернолучье Омского района, Пушкинский тракт, а также территории Саргатского района. Именно здесь грибники отмечают наибольшее количество урожайных мест.
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