«Оказалось, съедобный»: омичка обнаружила в лесу редкий гриб

Жительница Омска сделала необычную находку во время тихой охоты — она нашла в лесу редкий гриб, известный как желтый ежовик. По словам женщины, до этого она никогда не встречала такой вид грибов. После того как она сфотографировала находку и изучила информацию, выяснилось, что желтый ежовик является съедобным.