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«Акрон» стал девятым, а «Крылья» 15-ми по прессингу в минувшем сезоне РПЛ

Представители Премьер-лиги уточнили, насколько эффективно команды из Самарской области действовали против соперников в прошедшем чемпионате.

Представители Премьер-лиги уточнили, насколько эффективно команды из Самарской области действовали против соперников в прошедшем чемпионате.

Учитывалось соотношение совершенных пасов противником на число отборов. Это девятый показатель в РПЛ. Лидирует команда с наименьшим показателем. «Акрон» заработал 7,08 балла по интенсивности прессинга.

«Крылья Советов» стали 15-ми с 9,19. Хуже только «Пари НН» с 9,5. Для сравнения, первое место занял «Краснодар» с 5,36. По сути, соперник успевал сделать в матчах с «быками» только около пяти передач.

Недавно наставник «красно-черных» Заур Тедеев оценил группу тольяттинцев в Кубке России.

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