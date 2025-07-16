«Крики о помощи услышал проходивший мимо ребенок». В Круглянском районе пенсионер погиб, работая в огороде на мотоблоке

В Круглянском районе пенсионер погиб, неосторожно работая на мотоблоке. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Несчастный случай произошел в одной из деревень под Круглым. Вечером 68-летний мужчина с помощью мотоблока обрабатывал собственный участок. В какой-то момент левая нога мужчины попала под вращающуюся фрезу культиватора.
— Крики о помощи услышал проходивший мимо мальчик, он вызвал скорую помощь, — рассказали в пресс-службе.
На место приехали медики и МЧС. Спасатели срезали часть фрезы и передали пострадавшего врачам. В районной больнице мужчине оказали помощь и ампутировали пострадавшую ногу, но спасти его жизнь не удалось. Мужчина умер в больнице на следующий день.
Судмедэксперты установили, что сельчанин был трезвым. Во время несчастного случая он получил множественные травмы: закрытый перелом правой ключицы, переломы двух ребер, переломы правых плечевой и бедренной костей, открытые переломы костей и рваные раны левой ноги.
— Смерть мужчины наступила от сочетанной тупой травмы, осложненной развитием травматического шока, — заключил судмедэксперт.
А СК рассказал, что семилетний мальчик утонул в водоеме под Витебском, пытаясь достать игрушку.