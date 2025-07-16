«Крики о помощи услышал проходивший мимо ребенок». В Круглянском районе пенсионер погиб, работая в огороде на мотоблоке

На место приехали медики и МЧС. Спасатели срезали часть фрезы и передали пострадавшего врачам. В районной больнице мужчине оказали помощь и ампутировали пострадавшую ногу, но спасти его жизнь не удалось. Мужчина умер в больнице на следующий день.