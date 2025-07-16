Проект «Танцуй. Открывай» продолжит линейку событий летнего фестиваля в Перми

19 и 20 июля в рамках фестиваля «Город встреч» (12+) на пермской эспланаде будет представлен проект «Танцуй. Открывай». Партнером события станет Первое музыкальное издательство.
На фестивале будут представлены разные направления хореографии, будут работать мастер-классы от ведущих хореографов. На образовательной площадке проекта выступят эксперты, которые расскажут, как создать и монетизировать интересный музыкальный продукт.
В субботу на площадке «Танцуй. Открывай» выступит CHEBANOV, в воскресенье — ALLERGIA, ВЕСНУШКА, MURANA.