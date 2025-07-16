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Проект «Танцуй. Открывай» продолжит линейку событий летнего фестиваля в Перми

19 и 20 июля в рамках фестиваля «Город встреч» (12+) на пермской эспланаде будет представлен проект "Танцуй.

19 и 20 июля в рамках фестиваля «Город встреч» (12+) на пермской эспланаде будет представлен проект «Танцуй. Открывай». Партнером события станет Первое музыкальное издательство.

На фестивале будут представлены разные направления хореографии, будут работать мастер-классы от ведущих хореографов. На образовательной площадке проекта выступят эксперты, которые расскажут, как создать и монетизировать интересный музыкальный продукт.

В субботу на площадке «Танцуй. Открывай» выступит CHEBANOV, в воскресенье — ALLERGIA, ВЕСНУШКА, MURANA.