В пяти районах Петербурга ограничат движение с 18 июля

В Петроградском районе с 18 по 19 июля ограничено движение по Австрийской площади; закрыт сквозной проезд по ул. Мира. В Пушкинском районе с 18 по 20 июля закрыто движение на Камероновской улице у дома 7 корпус 1 строение 1 для прокладки канализации. Оюъехать можно по Кедринской улице, Комсомольской улице, улице Ломоносова.