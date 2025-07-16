В пяти районах Петербурга ограничат движение с 18 июля

В Василеостровский районе 18 июля закроют движение по Капитанской улице в створе Морской набережной из-за ремонта. Объехать можно будет на Наличной улице, набережной Макарова, проспекте Кима, Уральской улице, Капитанской улице, улице Кораблестроителей, Новосмоленской набережной, Прибалтийской площади, Мичманской улице, Флагманской улице, Адмиралтейском проезде, бульваре Александра Грина, бульваре Головнина.
В Выборгском районе с 18 по 21 июля ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от 1-го Муринского проспекта до улицы Капитана Воронина из-за реконструкции инженерных сетей. В Невском районе ожидается закрытие цимбалинского путепровода с 18 июля 2025 по 25 февраля 2027.
В Петроградском районе с 18 по 19 июля ограничено движение по Австрийской площади; закрыт сквозной проезд по ул. Мира. В Пушкинском районе с 18 по 20 июля закрыто движение на Камероновской улице у дома 7 корпус 1 строение 1 для прокладки канализации. Оюъехать можно по Кедринской улице, Комсомольской улице, улице Ломоносова.
Водителей призывают планировать маршруты с учетом ограничений.