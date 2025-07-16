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Самарские «Крылья» обошли тольяттинский «Акрон» по средней посещаемости матчей

В минувшем сезоне РПЛ болельщики чаще ходили на игры «зелено-бело-синих», которые вошли в первую восьмерку по профильному показателю.

В минувшем сезоне РПЛ болельщики чаще ходили на игры «зелено-бело-синих», которые вошли в первую восьмерку по профильному показателю.

В среднем на встречи самарцев ходили 10353 человека. На матчи тольяттинцев — 4655. «Крылья» заняли восьмое место с такими цифрами, «молодые и звонкие» — 13-е.

Лидер — петербургский «Зенит» (35691), вторым стал «Краснодар» (27559), третьим — столичный «Спартак» (19979), сообщили представители Российской Премьер-лиги. А в целом средняя посещаемость встреч чемпионата составила 12106 человек.

До этого писали, что «Акрон» стал девятым, а «Крылья» 15-ми по прессингу в минувшем сезоне РПЛ.

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