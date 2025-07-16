Госдуме предложили вносить холостяков в черные списки

Согласно документу, который упоминает издание «Страсть», мужчинам, которые не ходят на свидания три месяца подряд, следует назначать исправительные работы. В случае отказа — призывать в армию: «Выбирай, свадьба или ГУЛАГ?».
Среди других предложений прозвучало обязать рестораны предоставлять место в отеле парам, если сумма чека превышает определенный порог. Якобы это поможет людям организовывать романтические встречи и мотивирует на продолжение общения. Рассмотрят ли инициативы официально, пока неизвестно.