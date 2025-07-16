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Госдуме предложили вносить холостяков в черные списки

Считается, что такой законопроект изменит подход россиян к семейной жизни и улучшит демографическую ситуацию в стране. Авторы предлагают вносить в реестр Министерства внутренних дел России неженатых мужчин, которые не проявляют интерес к знакомствам.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Мужчина в сером костюме лежит на кровати и смотрит в телефон
Источник: Freepik

Согласно документу, который упоминает издание «Страсть», мужчинам, которые не ходят на свидания три месяца подряд, следует назначать исправительные работы. В случае отказа — призывать в армию: «Выбирай, свадьба или ГУЛАГ?».

Среди других предложений прозвучало обязать рестораны предоставлять место в отеле парам, если сумма чека превышает определенный порог. Якобы это поможет людям организовывать романтические встречи и мотивирует на продолжение общения. Рассмотрят ли инициативы официально, пока неизвестно.