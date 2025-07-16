Бастрыкин потребовал доклад по делу о ветхом доме в Красноярске

Как сообщается в телеграм-каналах, жильцы дома 1961 года постройки опасаются обрушения здания из-за его критического состояния. Фундамент разрушается, на отмостке глубокие трещины, подвал регулярно затапливается. Несмотря на обращения в различные инстанции, дом до сих пор не признан аварийным.