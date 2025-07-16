Бастрыкин потребовал доклад по делу о ветхом доме в Красноярске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Красноярске.
Как сообщается в телеграм-каналах, жильцы дома 1961 года постройки опасаются обрушения здания из-за его критического состояния. Фундамент разрушается, на отмостке глубокие трещины, подвал регулярно затапливается. Несмотря на обращения в различные инстанции, дом до сих пор не признан аварийным.
По данному факту Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Алексею Еремину предоставить подробный отчет о ходе расследования и его результатах.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае возобновят расследование дела о массовом нарушении прав многодетных семей.