На Омскую область надвигается магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) предупреждают о начале периода повышенной солнечной активности. Уже 15 июля магнитосфера Земли будут испытывать геомагнитные возмущения, вызванные необычной корональной дырой на Солнце.
Пик геомагнитной активности ожидается 21−23 июля, когда интенсивность бурь может достичь 4−5 баллов по шкале геомагнитной активности. Вторая волна магнитных возмущений прогнозируется на 28−29 июля.
Корональная дыра представляет собой область на поверхности Солнца с пониженной плотностью и температурой плазмы, откуда исходят мощные потоки солнечного ветра. Эти потоки, достигая Земли, могут вызывать геомагнитные бури.
Метеозависимым жителям Омской области и других регионов рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью в эти дни. Эксперты советуют увеличить время сна и отдыха, отказаться от алкоголя, кофеина и никотина, а также придерживаться правильного питьевого режима и употреблять легкую пищу.
Геомагнитные бури могут вызывать головные боли, слабость, перепады артериального давления и другие негативные реакции организма. Поэтому важно заранее подготовиться к этому периоду и минимизировать возможные последствия.
Ранее мы писали о том, как можно с минимальными потерями пережить жару.