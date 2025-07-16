На Омскую область надвигается магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

Метеозависимым жителям Омской области и других регионов рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью в эти дни. Эксперты советуют увеличить время сна и отдыха, отказаться от алкоголя, кофеина и никотина, а также придерживаться правильного питьевого режима и употреблять легкую пищу.