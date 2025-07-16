Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Омскую область надвигается магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

Метеозависимых омичей ждет непростой период.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) предупреждают о начале периода повышенной солнечной активности. Уже 15 июля магнитосфера Земли будут испытывать геомагнитные возмущения, вызванные необычной корональной дырой на Солнце.

Пик геомагнитной активности ожидается 21−23 июля, когда интенсивность бурь может достичь 4−5 баллов по шкале геомагнитной активности. Вторая волна магнитных возмущений прогнозируется на 28−29 июля.

Корональная дыра представляет собой область на поверхности Солнца с пониженной плотностью и температурой плазмы, откуда исходят мощные потоки солнечного ветра. Эти потоки, достигая Земли, могут вызывать геомагнитные бури.

Метеозависимым жителям Омской области и других регионов рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью в эти дни. Эксперты советуют увеличить время сна и отдыха, отказаться от алкоголя, кофеина и никотина, а также придерживаться правильного питьевого режима и употреблять легкую пищу.

Геомагнитные бури могут вызывать головные боли, слабость, перепады артериального давления и другие негативные реакции организма. Поэтому важно заранее подготовиться к этому периоду и минимизировать возможные последствия.

Ранее мы писали о том, как можно с минимальными потерями пережить жару.