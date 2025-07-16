Фильм «Прости, детка», показанный на «Сандэнсе» и в Каннах, выйдет в России

В подобных случаях слова всегда подбираются с неприятным скрипом. Помимо того, что в целом неловко вскрывать капот предельно личных, автобиографических сочинений («Прости, детка», естественно, из числа таких), а уж тем более что-то там придирчиво разглядывать, существует еще непробиваемая препона гендерного опыта. Как правило, утешиться тут получается мыслью, что кино нам во многом дано как раз для стимуляции эмпатии и для обмена — если не самим этим опытом, то хотя бы сравнительно честными его слепками. Однако Ева Виктор, для которой лента «Прости, детка» стала дебютной режиссерской и сценарной работой, а также первой главной ролью (прежде она мелькала, например, в сериалах «Миллиарды» и «На взводе: Битва за Uber»), проявляет поразительное в этом смысле гостеприимство.