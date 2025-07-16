Калининградцев предупредили о перерывах в эфирном телерадиовещании

В Калининграде в среду, 16 июля, проходят профилактические работы на антенне на Советском проспекте — требуется отключение радиопередатчиков. Как сообщает правительство области, в связи с этим случатся перерывы в вещании.
Так, сегодня до 18 часов в Калининграде ожидаются перерывы вещания каналов первого и второго мультиплексов, радиостанций «Маяк», «Вести ФM», Радио России«, “Радио Вера”, “Радио Гордость”, “Русское радио”, “Новое радио”, “Studio 21”, “Радио 7”, “Ретро FM”, “Бизнес ФМ”, “Комсомольская правда”, “ПИ ФМ”, “DFM”.