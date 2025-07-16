Власти: В Ростовской области вырастет уровень бедности

На сегодняшний день номинальная средняя зарплата в Ростовской области по итогам 2025 года составит 72,2 тыс. руб., а к концу 2028 года вырастет до 93,4 тыс. руб. При этом реальная средняя зарплата (с учётом налогов и инфляции) ожидается на уровне 54,3 тыс. руб. в 2025 году и 70,2 тыс. руб. к концу 2028-го.