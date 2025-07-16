Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии всплеск жалоб на работу мобильного интернета

Пользователи отмечают проблемы со снижением скорости передачи данных.

Источник: Jonas Leupe/CC0

В Башкортостане зафиксирован всплеск жалоб на работу мобильного интернета и популярных онлайн-сервисов. Такие данные публикует Downdetector.

По данным мониторинга, пользователи отмечают проблемы с доступом к приложениям, сайтам и снижением скорости передачи данных. В течение последних суток 87% жалоб касались полного отсутствия доступа к интернету, еще 10% — неисправности мобильных приложений, 1% — сбоев на сайтах. Среди возможных причин специалисты называют технические работы на серверах, DDoS-атаки на инфраструктуру операторов, блокировки по решению госорганов, а также локальные проблемы на стороне провайдеров.

Если мобильный интернет в Башкирии работает медленно или не открывает сайты, рекомендуется перезагрузить смартфон, проверить включение мобильных данных и сменить режим сети (например, с 4G на 3G). Сбои затронули и голосовую связь: абоненты жалуются на невозможность совершать вызовы, недоступность номеров и отсутствие сигнала.