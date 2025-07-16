В Башкирии всплеск жалоб на работу мобильного интернета

По данным мониторинга, пользователи отмечают проблемы с доступом к приложениям, сайтам и снижением скорости передачи данных. В течение последних суток 87% жалоб касались полного отсутствия доступа к интернету, еще 10% — неисправности мобильных приложений, 1% — сбоев на сайтах. Среди возможных причин специалисты называют технические работы на серверах, DDoS-атаки на инфраструктуру операторов, блокировки по решению госорганов, а также локальные проблемы на стороне провайдеров.